Меркель увеличила шансы стать канцлером четвертый раз подряд

Канцлер Германии Ангела Меркель увеличила шансы четвертый раз подряд возглавить немецкий кабинет министров. Это стало ясно из результатов соцопроса, проведенного институтом социологических исследований Forsa, передает Die Welt.

Так, правящий блок Меркель ХДС/ХСС увеличил до восьми процентов отрыв от своего главного конкурента — Социал-демократической партии Германии (СДПГ) во главе с Мартином Шульцем.

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За ХДС/ХСС готовы отдать голоса 36 процентов респондентов, за социал-демократов — 28 процентов. Левую партию, правопопулистов из «Альтернативы для Германии» и партию «Зеленых» поддерживают по восемь процентов немцев.

Согласно данным опроса, проведенного Allensbach, 25 апреля за блок, во главе которого стоит немецкий канцлер, хотели проголосовать 36 процентов граждан ФРГ, а за социал-демократов — 31 процент.

Выборы в бундестаг пройдут в Германии 24 сентября. Ангела Меркель возглавляет правительство ФРГ с 2005 года.