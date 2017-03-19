Мартин Шульц возглавил Социал-демократическую партию Германии

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) на внеочередном съезде утвердила бывшего главу Европарламента Мартина Шульца своим председателем и кандидатом в канцлеры ФРГ. Об этом в воскресенье, 19 марта, сообщает РИА Новости.

За это решение проголосовали 605 из 608 допущенных к процедуре делегатов, еще три бюллетеня признали недействительными.

На посту партийного лидера Мартин Шульц сменил министра иностранных дел Германии Зигмара Габриэля.

В конце января Габриэль предложил выдвинуть Шульца кандидатом в канцлеры на парламентских выборах, сам он баллотироваться отказался. Также он объявил, что Шульц возглавит СДПГ.

Выборы в парламент Германии намечены на 24 сентября, основой соперницей Шульца станет действующий канцлер ФРГ Ангела Меркель, она намерена баллотироваться на четвертый срок от консервативного Христианско-демократического союза.

Мартин Шульц родился 20 декабря 1955 года. Из гимназии его исключили за неуспеваемость, университетского образования он не получил. В молодости работал книготорговцем в издательствах и магазинах, позднее открыл собственный книжный. В 1974 году Шульц вступил в СДПГ, в 1987-1998 годы был бургомистром города Вюрзелен, в 1999-м вошел в партийный президиум. С 1994 года является членом Европарламента и два раза становился его председателем.