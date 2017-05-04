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Лесбиянка и пожилой националист

Кого ультраправые предлагают Германии на выборах в бундестаг

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Фото: Wolfgang Rattay / Reuters

На съезде ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) в Кельне было принято довольно неожиданное решение, которое в будущем может изменить расклад на немецкой политической арене. Менее чем за полгода до выборов в бундестаг лидер партии Фрауке Петри объявила, что не станет выдвигать свою кандидатуру. Партийный список возглавил необычный тандем — Александр Гауланд — в прошлом сторонник партии Меркель ХДС, ныне самый известный представитель националистического крыла АдГ — и открытая лесбиянка Алис Вайдель. «Лента.ру» оценивала перспективы этого альянса на фоне распрей в рядах правопопулистов.

Союз либерала с консерватором

19 апреля, всего за несколько дней до съезда, сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Фрауке Петри в видеообращении, размещенном в Facebook, сообщила, что не будет представлять АдГ на парламентских выборах, сославшись на обострившиеся внутрипартийные противоречия. В результате было решено, что 24 сентября на выборы в бундестаг партию поведут 76-летний Александр Гауланд и 38-летний бизнес-консультант Алис Вайдель.

Избрание Гауланда, которого The Economist называет «политиком, похожим на британского аристократа», означает для партии еще больший сдвиг вправо. Во время долгового кризиса в Греции он настаивал на том, что Германия должна прекратить оказывать помощь этой стране и другим слабым экономикам Евросоюза. По его мнению, Германии вообще стоит выйти из еврозоны. В последнее время речи политика явно приобрели националистические оттенки. «Мы хотим сохранить страну, унаследованную от отцов и матерей (...) Мы гордимся тем, что мы немцы», — провозгласил он на съезде в Кельне.

В начале этого года Гауланд призвал запретить мусульманам въезд в Германию, а также оскорбил чернокожего игрока немецкой сборной по футболу. «Он нравится людям как игрок. Однако они не хотят иметь соседей таких, как Жером Боатенг», — заявил Гауланд. Еще одно известное высказывание правопопулиста: «Не все, у кого есть паспорт гражданина Германии, немцы».

Что касается внешнеполитических взглядов Гауланда, то он один из тех, кто выступает за сближение с Москвой. «Человек, понимающий Путина» (Putin-Versteher) — так о нем пишут немецкие СМИ. В 2014-м он раскритиковал тогдашнего лидера партии Бернда Лукке за то, что тот поддержал антироссийские санкции. Перед выборами в ландтаг федеральной земли Бранденбург он распорядился перевести на русский язык свою программу.

Сейчас уже трудно поверить, что Гауланд начинал свою политическую карьеру в рядах Христианско-демократического союза. Впрочем, занимая в ХДС довольно высокие посты, он не смог снискать популярности. «Глава земельной канцелярии в Гессене, англофил Гауланд воспринимался как серый кардинал. Он носил пиджаки в шотландскую клетку и ездил на британском автомобиле Mini. Всегда держался в тени и решал сложные вопросы без лишнего шума. В то время его считали человеком холодным и высокомерным, хотя сегодня, по крайней мере в разговоре с ним, это не чувствуется», — характеризует политика Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По словам Гауланда, после прихода Меркель к власти ему в ХДС стало некомфортно. «Ангеле удалось превратить свою партию в идеологическое ничто — организацию для сохранения власти, и теперь уже никто не понимает, за что или против чего она выступает (…) ХДС потеряла душу, это как античные руины: снаружи — великолепие, а внутри разруха и пустота», — писал он. В 2013-м судьба свела его с профессором Берндом Лукке. Вместе они основали «Альтернативу для Германии», где Гауланд занял пост заместителя председателя партии.

На парламентские выборы вместе с Гауландом АдГ поведет эффектная блондинка Алис Вайдель — молодой и перспективный политик. Для многих ее назначение стало большой неожиданностью. В отличие от Петри и Гауланда, она фактически неизвестна широкой публике. К тому же Вайдель совсем не типичная фигура для АдГ.

Партия, активно отстаивающая традиционные семейные ценности, вдруг выбирает одним из двух главных кандидатов открытую лесбиянку, которая живет с гражданской женой и воспитывает ее сына. Ряд немецких СМИ уточняет, что у пары двое детей.

Помимо этого, своей карьерой Вайдель олицетворяет глобализацию, против которой столь активно выступают многие в партии, а также ее электорат. Защитив диссертацию по экономике, Вайдель работала в американском банке Goldman Sachs и в немецкой инвестиционной компании Allianz Global Investors, шесть лет провела в Китае, затем вернулась и занялась консалтингом интернет-компаний, отмечает Deutsche Welle.

В целом Вайдель представляет более умеренное неолиберальное крыло АдГ. При этом она яростный критик политики Ангелы Меркель, в том числе по проблеме мигрантов.

Выбрав в качестве главных кандидатов Гауланда и Вайдель, делегаты съезда хотели достичь максимальной репрезентативности. То есть Гауланд должен понравиться старшему поколению и националистически настроенному электорату, Вайдель — молодежи, бизнесменам, женщинам и ЛГБТ-сообществу.

Партийный раскол

На протяжении последних нескольких лет лицом партии (АдГ была основана в 2013-м) была Фрауке Петри. В 2015 году грянул миграционный кризис, и «Альтернатива» под ее руководством оказалась на коне. Рейтинги партии, до этого считавшейся аутсайдером немецкой политики, резко взлетели. В некоторых федеральных землях на востоке страны за правопопулистов голосовали около четверти избирателей, в отдельных районах — более трети.

Однако по мере того как нормализуется ситуация с мигрантами, снижается и рейтинг АдГ. Если в начале этого года популярность партии достигала 15-16 процентов, в апреле ее поддерживали всего восемь процентов немцев.

На фоне этого обострились внутрипартийные трения. «Одна из крупнейших стратегических ошибок Петри — то, что она не помешала превращению АдГ, начинавшей как партия евроскептиков, в сборище расистов, националистов и экстремистов», — пишет Berliner Zeitung.

На волне миграционного кризиса партию и ее руководство, и правда, наводнили политики, известные своими радикально правыми взглядами. Их высказывания и лозунги отпугнули многих умеренных сторонников АдГ. «"Альтернатива" сдвинулась так далеко вправо, что Петри больше не может навязывать ей свою волю», — прокомментировал сложившуюся ситуацию лидер Левой партии Бернд Риксингер.

В преддверии съезда в Кельне, где должен был решиться вопрос о кандидате, представляющем АдГ на парламентских выборах, Петри постаралась смягчить образ партии, с которой никто не хочет вступать в коалиции ни на земельном, ни на федеральном уровне. В частности, она попыталась избавиться от наиболее радикальных элементов и предложила дополнить программу АдГ положением о том, что в партии «нет места расистской, антисемитской и националистической идеологии». Ни одна из этих инициатив не получила поддержку однопартийцев.

Тактический ход или поражение?

Как пишут некоторые немецкие СМИ, Петри почувствовала, что на съезде в Кельне потерпит поражение, поэтому, признав его заранее, поспешила уйти в отставку.

Однако есть и те, кто усмотрел в этом тактический ход в борьбе с внутрипартийными оппонентами. В 2002 году председатель христианских демократов Ангела Меркель также отказалась представлять партию на выборах, выступив за союзника по блоку ХДС/ХСС, премьер-министра Баварии Эдмунда Штойбера, которого поддерживала партийная верхушка. Впоследствии он проиграл выборы Социал-демократической партии Германии (СДПГ) во главе с Герхардом Шредером. Вскоре после этого Ангела Меркель была переизбрана председателем ХДС, в 2005-м привела партию к победе и заняла пост федерального канцлера.

Фрауке Петри кресло главы немецкого правительства, конечно, не светит. Однако, по мнению некоторых экспертов, она ушла в тень, чтобы выбрать более удачный момент для наступления.

Никто в Германии не сомневается, что в сентябре АдГ преодолеет пятипроцентный барьер и впервые пройдет в бундестаг. Вопрос только в том, сколько мест получит партия. Как отмечает The Telegraph, Гауланд и Вайдель менее популярны, чем Петри, поэтому за пять месяцев до выборов им необходимо приложить немало усилий для того, чтобы завоевать голоса избирателей.

Ксения Мельникова

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