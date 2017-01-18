Немецкий правый политик призвал прекратить каяться за холокост

Немецкий политик Бьёрн Хёке, член правой партии «Альтернатива для Германии» (AfD, АДГ), призвал сограждан прекратить каяться за преступления нацистов. Об этом сообщает The Guardian.

Выступая в пивной в Дрездене, Хёке, возглавляющий отделение партии в Тюрингии, заявил: «Они хотели оторвать нас от корней, и они почти преуспели, переучивая нас на свой лад с 1945 года. По сей день наше моральное состояние — состояние полностью побежденного и раздавленного народа. Мы, немцы, — единственный народ в мире, который возвел в сердце своей столицы монумент позора (намек на берлинский памятник жертвам холокоста в Европе — прим. «Ленты.ру»)». Кроме того, Хёке, бывший учитель истории, пожаловался, что немецкие школьники вместо того, чтобы изучать научные и культурные достижения своей страны, обучаются стыдиться ее истории. Это утверждение собравшиеся в пивной встретили овацией.

Материалы по теме После фюрера Что представляют собой современные немецкие ультраправые

Слова Хёке уже осудил Центральный еврейский совет Германии, а вице-канцлер Зигмар Габриэль отметил, что «Хёке отрицает Германию, которой я горжусь; мы не должны позволить, чтобы такие, как Хёке, распространяли свою демагогию беспрепятственно».

Бьёрн Хёке, считающийся одним из лидеров правого крыла AfD, уже не раз становился фигурантом политических скандалов. Так, в ноябре 2015 года он заявил, что Европе необходимо ограничить миграцию из Африки, так как, соглашаясь принимать все новых и новых беженцев, ЕС провоцирует все больше перенаселение в Африке. Миграцию с Черного континента Хёке определил как «африканский способ распространения популяции». Его однопартийцы вынуждены были выступить с заявлением, осудив высказывания Хёке как расистские, однако из партии его не исключили.

На данный момент рейтинг правой «Альтернативы для Германии», выступающей с жестких антимигрантских позиций, составляет, по результатам разных опросов, от 11 до 14 процентов.

