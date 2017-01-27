Ультраправому немецкому политику запретили посещать Бухенвальд

Руководство мемориального комплекса Бухенвальд, расположенного на месте бывшего концлагеря, запретило главе отделения ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) в Тюрингии Бьорну Хёкке (Björn Höcke) посещать его. Об этом сообщает Spiegel.

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Решение администрации вручил политику уже при въезде на территорию комплекса один из сотрудников. Хёкке планировал принять участие в мероприятии, посвященном памяти о жертвах национал-социализма.

В результате ему пришлось развернуться и покинуть территорию, на которой расположен Бухенвальд.

Выступая 18 января на встрече со сторонниками АдГ в Дрездене, Хёкке призвал сограждан прекратить каяться за преступления нацистов. «По сей день наше моральное состояние — состояние полностью побежденного и раздавленного народа. Мы, немцы, — единственный народ в мире, который возвел в сердце своей столицы монумент позора (намек на берлинский памятник жертвам холокоста в Европе — прим. «Ленты.ру»)», — заявил он тогда.

Слова политика вызвали негативную реакцию в немецком обществе. Центральный еврейский совет Германии осудил его слова, а вице-канцлер Зигмар Габриэль отметил, что «Хёкке отрицает Германию, которой я горжусь; мы не должны позволить, чтобы такие, как Хёкке, распространяли свою демагогию беспрепятственно».

Бухенвальд — один из крупнейших концентрационных лагерей на территории Германии. С июля 1937 по апрель 1945 года через него прошли 250 тысяч человек. Узников убивали, морили голодом, совершали над ними жестокие медицинские эксперименты. Выжить удалось около 21 тысячи человек.