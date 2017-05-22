СМИ сообщили об обнаруженном в офисе СДПГ в Берлине подозрительном предмете

В центральном офисе Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Берлине обнаружен подозрительный предмет — деревянный ящик с двумя торчащими из него проводами. Об этом сообщает Focus Online.

Отмечается, что все люди, находившиеся в здании Вилли-Брандт-Хаус, были эвакуированы. Тревогу в штаб-квартире СДПГ объявили в тот момент, когда члены партии обсуждали предстоящие выборы в бундестаг, передает Bild.

После проверки полицейские пришли к выводу, что напоминающий ящик для пожертвований предмет не представляет опасности.

Социал-демократическая партия Германии во главе с Мартином Шульцем является главным соперником блока ХДС/ХСС Ангелы Меркель.

Выборы в бундестаг состоятся в ФРГ 24 сентября.