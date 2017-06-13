В Германии выступили за выстраивание отношений с Россией с позиции силы

Германия заинтересована в устранении разногласий с Россией, но с позиции силы. Об этом заявила министр обороны страны Урсула фон дер Ляйен в Страсбурге на заседании комитета Европарламента по международным делам и подкомитета по безопасности и обороне, передает во вторник, 13 июня, ТАСС.

«Наша позиция такова: мы хотим разумных отношений с Россией, но мы знаем, что это должно происходить с позиции силы. Должно быть ясно, что мы заинтересованы в разрешении конфликтов за столом переговоров», — ответила глава оборонного ведомства на вопрос о степени исходящей от Москвы угрозы.

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Она добавила, что «немцы на протяжении 40 лет получали выгоду от альянса [НАТО]». «Мы знаем, что это такое, когда восточные границы защищены. Мы полагаем, что настало время предоставить эту защиту нашим восточным соседям и таким образом отдать долг», — подытожила фон дер Ляйен.

Отношения Москвы со странами-членами НАТО обострились в 2014 году после присоединения Крыма к России. В 2016-м и начале 2017 года альянс начал размещать в Латвии, Литве, Эстонии и Польше многонациональные батальоны. В некоторых из них служат в том числе военные из Германии.

Москва неоднократно заявляла, что не угрожает какой-либо стране, входящей в альянс. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что НАТО используют этот предлог, чтобы нарастить вооружение близ российских границ.