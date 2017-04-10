Марокканский мигрант планировал теракт у посольства России в Германии

Задержанный 8 апреля вблизи Лейпцига мигрант планировал совершить теракт у посольства России в Германии. К такому выводу пришло Федеральное ведомство по охране конституции ФРГ, сообщает в понедельник, 10 апреля, Der Tagesspiegel со ссылкой на источник в службах безопасности.

По информации газеты, 24-летний Мохаммед (Mohammed B.-H.) прибыл на германскую территорию из Марокко. Он планировал совершить нападение, смешавшись с протестующими у стен российской дипмиссии в Берлине. Предположительно, атака должна была стать местью за поддержку Москвой президента Сирии Башара Асада, отмечает издание. Как именно он намеревался ее совершить, не уточняется.

Как отмечается, марокканец был задержан в месте для временного пребывания лиц, ищущих убежище. Окружной суд Лейпцига арестовал мужчину на 14 дней. Он подозревается в заговоре с целью совершения преступления, угрожающего безопасности государства.

В поле зрения силовиков марокканец попал еще в феврале. Тогда он прибыл к одному из учебных заведений в Борсдорфе (под Лейпцигом) и заявил, что у него в рюкзаке находится бомба.

В начале января в Германии по подозрению в подготовке теракта был задержан сирийский мигрант.

Противостояние президента Сирии Башара Асада и мятежников, добивающихся его свержения, длится с 2011 года. Конфликт перерос в полномасштабную гражданскую войну, в результате которой в Европу устремилось множество беженцев.

В 2015 году только в Германию прибыли более 1,1 миллиона мигрантов из государств Северной Африки и Ближнего Востока.