В Германии арестовали готовившего теракт на заминированных грузовиках мигранта

В Германии задержан сирийский мигрант по подозрению в подготовке теракта. Об этом в понедельник, 2 января, сообщает Reuters со ссылкой на прокуратуру страны.

Представитель ведомства сообщил, что в декабре 2016 года 38-летний мужчина на западе города Саарбрюккен позвонил по мобильному телефону и попросил у своего собеседника из Сирии 180 тысяч евро, чтобы купить взрывчатку и грузовики, которые он собирался заминировать и «направить в толпу».

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Подозреваемый был задержан еще в субботу, 31 декабря 2016 года, ордер на его арест выписали 1 января, известно об этом стало только сейчас. Личность мигранта не раскрывается, известно, что он прибыл в Германию из Сирии около двух лет назад.

Мужчина признался в попытках установить контакт с группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ), однако обвинения в подготовке теракта отрицает. По его словам, деньги ему нужны для личных нужд: он уверяет, что собирался обманом выманить их у боевиков и послать своей семье в Сирию.

19 декабря в Берлине фура совершила наезд на посетителей уличного рождественского базара. Управлявший ею человек скрылся. Во время инцидента в кабине грузовика находился еще один мужчина, он погиб. Жертвами атаки стали 12 человек, 48 были ранены. Власти Германии считают случившееся терактом.