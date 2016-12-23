Камеры видеонаблюдения сняли берлинского террориста после нападения на ярмарку

Камеры видеонаблюдения в Берлине зафиксировали Аниса Амри — главного подозреваемого в совершении нападения на рождественскую ярмарку — через несколько часов после атаки. Об этом сообщает RBB.

В распоряжении журналистов оказалась раскадровка, на которой видно, как Амри выходит из молельного дома, расположенного в районе Моабит. Подозреваемый посещал это место также 14 и 15 декабря.

Это религиозное учреждение находится под постоянным наблюдением полиции. Согласно данным прослушки, именно здесь могли встречаться потенциально опасные исламисты.

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В молельном доме был проведен обыск, о его результатах не сообщается.

Амри объявлен в розыск. Ориентировка на него распространена через Европол по странам Евросоюза. В ней указаны приметы преступника, а также несколько различных имен, которыми он может назваться. Особенно отмечается, что мужчина может быть вооружен и представляет опасность, сообщает BFMTV.

За информацию о местонахождении Амри власти обещали выплатить вознаграждение в размере 100 тысяч евро.

19 декабря в Берлине фура совершила наезд на посетителей уличного рождественского базара. Управлявший ею человек скрылся. Во время инцидента в кабине грузовика находился еще один мужчина, он погиб. Жертвами атаки стали 12 человек, 48 были ранены. Власти Германии считают случившееся терактом.