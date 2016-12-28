В Германии задержан вероятный сообщник берлинского террориста

Немецкая полиция задержала вероятного пособника Аниса Амри, устроившего теракт в Берлине 19 декабря. Об этом сообщает Spiegel Online.

Подозреваемым является 40-летний тунисец, проживающий в немецкой столице. Его имя не разглашается.

Выходец из Северной Африки был задержан в среду, 28 декабря, в ходе спецоперации в районе Темпельхоф. В настоящее время прокуратура рассматривает вопрос о выдаче ордера на арест подозреваемого.

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Главный подозреваемый в исполнении теракта в Берлине Анис Амри был застрелен итальянскими полицейскими 23 декабря в городе Сесто-Сан-Джованни (провинция Милан).

Амри родился в Тунисе в 1992 году, в Германию он приехал в июле 2015 года. В феврале этого года он попал в поле зрения правоохранительных органов. Спецслужбы подозревали его в связях с международной террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). В отношении 24-летнего мужчины было рекомендовано установить «интенсивный контроль».

19 декабря в Берлине грузовик, управляемый, по данным полиции Амри, совершил наезд на посетителей уличного рождественского базара. Водитель скрылся. Жертвами происшествия стали 12 человек, 48 были ранены. Власти Германии признали случившееся терактом.