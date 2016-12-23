Полиция Италии раскрыла детали ликвидации предполагаемого берлинского террориста

Представители итальянской полиции сообщили подробности ликвидации Аниса Амри — главного подозреваемого в совершении теракта в Берлине. Об этом в пятницу, 23 декабря, сообщает Rai 24.

Подозреваемый был остановлен патрульными около 3:00 утра по местному времени (5:00 мск) для проверки документов в итальянском городе Сесто-Сан-Джованни (провинция Милан). Полицейские попросили мужчину предъявить документы, в ответ на что Амри выхватил из рюкзака пистолет и начал стрелять по стражам порядка, один из которых получил ранение в плечо.

Ответным огнем предполагаемый террорист был уничтожен.

Глава МВД Италии Марко Миннити в ходе специальной пресс-конференции заявил, что идентифицировать тело Амри удалось по приметам, а также по отпечаткам пальцев. «Без сомнения, убитый в перестрелке — это подозреваемый в совершении теракта в Берлине Анис Амри», — заявил министр.

Вечером в понедельник, 19 декабря, в результате наезда грузовика на толпу посетителей рождественской ярмарки на площади Брайтшайдплатц в центре Берлина погибли 12 человек. Еще 48 получили ранения.

По данным следствия, большегрузом управлял 24-летний выходец из Туниса Анис Амри.