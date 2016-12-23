Спецслужбы ФРГ зафиксировали резкий рост числа радикальных исламистов в Берлине

Немецкое Федеральное ведомство по охране конституции (BfV) зафиксировало в 2016 году резкий рост числа радикальных исламистов в Берлине. Об этом в пятницу, 23 декабря, сообщает Tagesspiegel со ссылкой на собственные источники.

В столице Германии в поле зрения спецслужбы находятся 840 человек. Примерно половину из них можно отнести к категории «ориентированных на совершение насилия», отмечает издание.

В то же время источник отметил, что граница между радикально настроенными исламистами и остальными — весьма условная.

Всего же, по данным издания, в ФРГ в настоящее время находятся примерно 9,6 тысячи исламистов, что на 400 человек больше, чем в прошлом году.

Ранее 23 декабря сообщалось, что камеры видеонаблюдения в Берлине зафиксировали возле одного из молельных домов Аниса Амри — главного подозреваемого в совершении нападения на рождественскую ярмарку — через несколько часов после атаки.

Религиозное учреждение находится под постоянным наблюдением полиции. Согласно данным, полученным в результате прослушки, именно здесь могли встречаться потенциально опасные исламисты.

23 декабря источники Reuters в итальянской полиции сообщили, что Амри был застрелен в ходе спецоперации в северном пригороде Милана.

Вечером в понедельник, 19 декабря, в результате наезда грузовика на толпу посетителей рождественской ярмарки на площади Брайтшайдплатц в центре Берлина погибли 12 человек.