Немецкая полиция задержала двух подозреваемых в подготовке теракта

Полиция Германии задержала двух человек, подозреваемых в подготовке теракта в торговом центре в городе Оберхаузен (федеральная земля Северный Рейн — Вестфалия). Об этом в пятницу, 23 декабря, сообщает Spiegel Online.

По словам представителей правоохранительных органов, под стражу взяты родные братья, выходцы из Косово.

В настоящее время следователи пытаются установить вероятных соучастников готовившегося нападения, а также насколько далеко злоумышленники продвинулись в подготовке преступления.

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22 декабря немецкая полиция провела масштабную спецоперацию по выявлению потенциальных террористов. Была ли она связана с поисками главного подозреваемого в совершении теракта в Берлине тунисца Аниса Амри, не сообщается.

Следователи полагают, что именно Амри управлял грузовиком, въехавшим на территорию рождественской ярмарки. В результате умышленного наезда на посетителей погибли 12 человек, 48 получили ранения.

Прокуратура ФРГ объявила его в розыск. За информацию о местонахождении мужчины немецкие власти пообещали выплатить 100 тысяч евро.