Немецкие власти предложили 100 тысяч евро за информацию о берлинском террористе

Прокуратура Германии объявила награду в размере 100 тысяч евро за информацию о местонахождении тунисца Аниса Амри, подозреваемого в совершении теракта в Берлине. Об этом сообщает Spiegel Online.

Молодой человек объявлен в розыск в Германии. Также его поиск организован по линии Европола — общееевропейской полицейской структуры.

По запросу немецких властей в Тунисе были допрошены родственники Амри. Его отец заявил, что потерял связь с сыном около семи лет назад.

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Амри родился в Тунисе в 1992 году, в Германию он приехал в июле 2015 года. В феврале этого года он попал в поле зрения правоохранительных органов. Спецслужбы подозревали его в связях с международной террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). В отношении 24-летнего мужчины было рекомендовано установить «интенсивный контроль».

19 декабря в Берлине фура совершила наезд на посетителей уличного рождественского базара. Управлявший ею человек скрылся. Во время инцидента в кабине грузовика находился еще один мужчина, он погиб. Жертвами происшествия стали 12 человек, 48 были ранены. Власти Германии признали случившееся терактом.