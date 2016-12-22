Подозреваемый в берлинском теракте находился под наблюдением спецслужб

Подозреваемый в совершении теракта в Берлине Анис Амри несколько месяцев находился под наблюдением спецслужб Германии. Об этом в среду, 21 декабря, сообщает Spiegel Online.

Амри родился в Тунисе в 1992 году, в Германию он приехал в июле 2015 года. Спустя некоторое время он попал в поле зрения правоохранительных органов. Первые записи о нем, по информации издания, появились в феврале текущего года. Спецслужбы подозревали его в связях с международной террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). В отношении 24-летнего мужчины было рекомендовано установить «интенсивный контроль».

Весной Амри попал в картотеку как «зачинщик» — в отношении этой категории лиц необходимо проводить постоянные проверки. Всего под контролем министерства внутренних дел находятся 549 человек.

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В основном тунисец проживал в Берлине, но в последнее время он ездил на территорию федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия. Кроме того, в марте 2016 года поступила информация о тот, что Амри планировал совершить ограбление, чтобы приобрести оружие. Впоследствии эти данные не подтвердились.

В июне Амри отказали в предоставлении убежища, однако власти Германии не смогли его депортировать на родину, так как у него не было документов, удостоверяющих личность. Тунис, как отмечается, долгое время отказывался признать его своим гражданином.

21 декабря полиция объявила тунисца в розыск, за информацию о его нахождении объявлена награда в 100 тысяч евро. В ходе осмотра кабины грузовика, протаранившего толпу на рождественской ярмарке, под водительским сиденьем были обнаружены документы на имя Аниса А. 1992 года рождения. Также, по версии правоохранителей, у него было еще несколько удостоверений личности. Как отмечалось, исполнитель теракта может быть ранен.

19 декабря в Берлине фура совершила наезд на посетителей новогоднего уличного базара. Управлявший ею человек скрылся. Во время инцидента в кабине грузовика находился еще один мужчина, он погиб. Жертвами стали 12 человек, 48 были ранены. Власти Германии признали случившееся терактом.