СМИ сообщили о желании берлинского террориста стать смертником

Главный подозреваемый по делу о теракте в Берлине тунисец Анис Амри хотел стать смертником. Об этом сообщает в четверг, 22 декабря, Spiegel Online со ссылкой на данные правоохранительных органов.

О намерениях Амри свидетельствует его электронная переписка с участниками различных исламистских группировок. Из посланий также следует, что он пытался достать оружие.

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Как сообщается, содержание этих сообщений ранее было известно сотрудникам правоохранительных органов. Однако они были настолько запутанными, что у спецслужб не хватало формальных оснований для задержания молодого человека.

24-летний Амри является главным подозреваемым по делу о теракте в Берлине 19 декабря. Прокуратура ФРГ объявила его в розыск. За информацию о местонахождении молодого человека немецкие власти пообещали выплатить 100 тысяч евро.

По предположению следователей, именно Амри управлял грузовиком, въехавшим на территорию рождественской ярмарки. В результате умышленного наезда на посетителей погибли 12 человек, 48 получили ранения.