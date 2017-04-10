Британия обсудит с партнерами по G7 новые антироссийские санкции

Великобритания намерена проконсультироваться с партнерами по G7 по вопросу введения новых санкций против России и Сирии. Об этом заявил глава МИД Соединенного Королевства Борис Джонсон.

«Мы будем обсуждать возможность дальнейших санкций, под которые определенно попадут некоторые сирийские и российские военные, которые вовлечены в процесс управления сирийскими операциями», — объяснил министр. По его словам, беседа на эту тему состоится на ближайшей встрече глав внешнеполитических ведомств G7, которая пройдет в Италии.

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Ранее британские СМИ сообщили, что Лондон будет добиваться от партнеров по «семерке» введения новых антироссийских санкций в наказание за поддержку режима президента Сирии Башара Асада.

9 апреля постпред США при ООН Никки Хейли сообщила, что президент страны Дональд Трамп обсуждает с членами своей администрации возможность введения очередных антироссийских санкций за поддержку Сирии. Это произошло после того, как Вашингтон нанес удар по сирийской военной базе Шайрат, заподозрив сирийские ВВС в применении химического оружия.