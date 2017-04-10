СМИ узнали о подготовленном Великобританией пакете антироссийских санкций

Великобритания намерена добиваться от партнеров по G7 введения новых антироссийских санкций. Об этом сообщила газета The Times.

По мнению Лондона, это должно быть сделано в наказание за поддержку режима президента Сирии Башара Асада, применившего, как настаивает британская сторона, химоружие в Идлибе. «Министр иностранных дел Борис Джонсон будет требовать от западных стран "очень жестких санкций в виде наказания" за химическую атаку на контролируемой повстанцами территории. … Документ с санкциями подготовлен к заседанию глав МИД G7, которое пройдет в провинции Лукка, Италия», — говорится в публикации.

Джонсон настаивает на том, чтобы ограничения были введены в том случае, если Москва не откажется от поддержки Асада.

9 апреля постпред США при ООН Никки Хейли сообщила, что президент Дональд Трамп обсуждает с членами своей администрации возможность введения очередных антироссийских санкций за поддержку Сирии.

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В тот же день сенатор Джон Маккейн заявил, что Белый дом отчасти несет ответственность за химатаку в сирийской Идлибе.

В ночь на 7 апреля по приказу Трампа США нанесли удар крылатыми ракетами по аэродрому Шайрат, используемому сирийской правительственной авиацией. Обстрел был произведен после сообщений сирийской оппозиции о том, что лояльные Асаду силы якобы применили химическое оружие в провинции Идлиб. Жертвами атаки стали десятки людей. Дамаск свою причастность к инциденту отвергает.