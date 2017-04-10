Трамп лично поблагодарил командира нанесшего удар по авиабазе в Сирии эсминца

Президент США Дональд Трамп лично выразил благодарность Андрие Слоу (Andria Slough) — командиру эсминца, с которого был нанесен удар крылатыми ракетами по базе ВВС Сирии. Об этом пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер написал у себя в Twitter

«Сегодня во второй половине дня президент позвонил коммандеру Андрие Слоу, командиру корабля Porter, чтобы поздравить и поблагодарить за удар по Сирии», — говорится в публикации.

Ранее сенатор Джон Маккейн заявил, что вина за химатаку в Идлибе, ответственность за которую Вашингтон возлагает на Дамаск и после которой им был нанесен ракетный удар по сирийской авиабазе, частично лежит на администрации Трампа.

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В ночь на 7 апреля президент США приказал нанести удар по аэродрому Шайрат в Сирии. С двух эсминцев ВВС США было выпущено 59 крылатых ракет.

4 апреля стало известно о химатаке на мирное население в сирийской провинции Идлиб, в результате которой 80 человек погибли и около 200 пострадали. Официальный Дамаск опровергает свою причастность к инциденту.