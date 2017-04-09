Пушков назвал блефом заявления США о причастности Асада к химатаке в Идлибе

Заявления США о якобы имеющихся у них данных о причастности сирийского руководства к химической атаке против мирных жителей в провинции Идлиб – блеф. Об этом член Совета Федерации Алексей Пушков в воскресенье, 9 апреля, написал в своем микроблоге в Twitter.

«У [постпреда США при ООН Никки] Хейли нет никаких данных о применении Дамаском химоружия. Если бы они были, США предоставили бы их. Это явный блеф, как и в случае с Ираком», — говорится в публикации.

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Ранее Хейли заявляла, что американская администрация на основе секретных данных сделала вывод о причастности властей Сирии к применению зарина.

В ночь на 7 апреля президент США Дональд Трамп приказал нанести удар по используемому правительственной авиацией Сирии аэродрому Шайрат. Всего было выпущено 59 крылатых ракет. Обстрел был произведен после сообщений сирийской оппозиции о том, что лояльные президенту страны Башару Асаду силы якобы применили химическое оружие в провинции Идлиб. Жертвами атаки стали десятки человек. Официальный Дамаск отвергает свою причастность к инциденту.