Путин и Роухани осудили действия США в Сирии

Президент России Владимир Путин и его иранский коллега Хасан Роухани выразили готовность к углублению взаимодействия против терроризма с целью обеспечение стабильности на Ближнем Востоке. Об этом в воскресенье, 9 апреля, сообщает официальный сайт Кремля.

Телефонный разговор двух лидеров состоялся по инициативе иранской стороны.

Президенты также обменялись мнениями по ситуации в Сирии. Стороны отметили недопустимость действий США в отношении Дамаска и их несоответствие международному праву.

Кроме того, и Путин, и Роухани признали важность дальнейшего взаимодействия по политико-дипломатическому урегулированию вооруженного конфликта в Сирии и высказались за объективное и непредвзятое расследование обстоятельств инцидента с химическим оружием в сирийской провинции Идлиб.

США обвиняют сирийские правительственные силы в применении зарина в ходе воздушной атаки, совершенной 4 апреля в провинции Идлиб. Сообщается о десятках жертв. Правительство Асада в ответ заявило, что не применяло и не применяет химическое оружие.

В ночь на 7 апреля корабли ВМС США выпустили 59 крылатых ракет по аэродрому Шайрат, который используют военные самолеты сирийской армии. Американские власти заявили, что эти действия стали ответом на события в Идлибе.