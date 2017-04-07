Белый дом заявил о всемирном одобрении удара по Сирии

В Вашингтоне уверены, что мировое сообщество считает удар по Сирии надлежащим ответом на химическую атаку в провинции Идлиб. Об этом в пятницу, 7 апреля, заявил официальный представитель Белого дома Шон Спайсер.

«Если вы видели ответ мирового сообщества, то, думаю, есть понимание того, что США действовали надлежащим образом. Большинство стран одобряют приказ президента нанести удар», — заявил он журналистам после того, как они припомнили прошлогодние слова президента Дональда Трампа о том, что действия США в Сирии могут привести к третьей мировой войне.

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В ночь на 7 апреля по приказу Трампа США обстреляли крылатыми ракетами аэродром Шайрат, используемый правительственными войсками Сирии. Всего было выпущено 59 реактивных снарядов. По официальным данным, погибли пятеро военных и двое гражданских из деревни, расположенной у авиабазы.

Во вторник, 4 апреля, сирийская оппозиция заявила о 80 жертвах якобы в результате применения химоружия правительственными войсками в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб. Дамаск опроверг свою причастность, однако Вашингтон обвинил президента САР Башара Асада в применении запрещенных боевых отравляющих веществ.

Представитель Минобороны России Игорь Конашенков позднее пояснил, что сирийская авиация обстреляла в Хан-Шейхуне склад боеприпасов террористов, где находились арсеналы с химоружием, которое доставлялось в Ирак.

В январе 2016 года Организация по запрещению химического оружия объявила о том, что в Сирии больше не осталось боевых отравляющих веществ.