США выразили желание продолжить диалог с Россией по Сирии

В Пентагоне надеются, что Москва продолжит контактировать с Вашингтоном по безопасности полетов в Сирии. Об этом заявила в пятницу, 7 апреля, официальный представитель минобороны США Мишель Балданса, передает РИА Новости.

По ее словам, диалог выгоден всем присутствующим в Сирии сторонам, поскольку помогает избежать инцидентов в воздушном пространстве. Балданса выразила надежду, что министерство обороны России приходит к такому же выводу.

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Ранее 7 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что меморандум о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии, заключенный в октябре 2015 года между Вашингтоном и Москвой, утратил свой смысл. Такое заявление прозвучало после того, как США нанесли ракетный удар по аэродрому Шайрат, используемому правительственными силами САР.

Владимир Путин назвал произошедшее агрессией в отношении суверенного государства в нарушение норм международного права под надуманным предлогом. Российское внешнеполитическое ведомство распространило заявление о приостановке действия договора.

Удар США последовал после обвинений Вашингтоном Дамаска в применении химического оружия в ходе воздушной атаки в провинции Идлиб 4 апреля, в результате которой погибли десятки человек.