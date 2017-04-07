В Москве рассказали о контактах с США после удара по Сирии

Министерство иностранных дел России контактировало с американской стороной после удара вооруженных сил США по авиабазе в Сирии. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова в эфире канала «Россия 1». Цитату из ее выступления приводит ТАСС.

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«Контакты с американской стороной у нас были. Они носят у нас в принципе регулярный характер, проходят на различных уровнях. Но сегодня, конечно, мы сфокусировались на тех заявлениях, на той публичной реакции, которую вы слышали», — заявила спикер дипломатического ведомства.

В ночь на 7 апреля по приказу президента США крылатыми ракетами был разбомблен аэродром Шайрат. Его используют правительственные силы Сирии. Ранее Вашингтон обвинил Дамаск в применении отравляющих веществ в ходе воздушной атаки в провинции Идлиб 4 апреля.