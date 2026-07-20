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22:20, 20 июля 2026Спорт

Трампа вырезали с чемпионской фотографии сборной Испании

ФИФА вырезала Трампа с фотографии сборной Испании после победы на чемпионате мира
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: x.com/FIFAWorldCup

Международная федерация футбола (ФИФА) убрала президента США Дональда Трампа с официальной фотографии сборной Испании после победы в финале чемпионата мира 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба турнира на странице в социальной сети X.

На опубликованном кадре президент США не попал в итоговую версию снимка, хотя изначально присутствовал рядом с командой на церемонии награждения. По данным СМИ, испанцы также выложили собственный праздничный снимок без Трампа, хотя в другом посте президента США все же можно увидеть.

История получила резонанс на фоне церемонии награждения, где Трамп находился на сцене вместе с главой ФИФА Джанни Инфантино и сборной Испании.

Победителем чемпионата мира стала сборная Испании. В финале она встречалась с командой Аргентины. Основное время матча завершилось со счетом 0:0. Победный мяч на 106-й минуте забил полузащитник испанцев Ферран Торрес.

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