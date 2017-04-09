Трамп задумал ввести новые санкции против России из-за поддержки Дамаска

Президент США Дональд Трамп обдумывает возможность введения новых санкций против России и Ирана из-за поддержки режима сирийского лидера Башара Асада. Об этом постоянный представитель Соединенных Штатов при ООН Никки Хейли в воскресенье, 9 апреля, рассказала в интервью CNN.

По словам Хейли, Трамп уже обсуждает этот вопрос с членами президентской администрации.

Комментируя позицию Вашингтона по Сирии, Хейли отметила, что политическое урегулирование конфликта, пока Асад у власти, невозможно в принципе.

На вопрос о повторных ударах американской авиации по Сирии Хейли ответила, что США готовы их нанести, но надеются, что такой необходимости не возникнет.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу также выразил мнение, что Асаду и его администрации необходимо уйти. «Турция по-прежнему привержена прекращению огня в Сирии, однако Россия должна прекратить настаивать на том, что Башар Асад должен остаться на посту лидера страны», — приводит РИА Новости цитату из его выступления в эфире государственного канала TRT.

В ночь на 7 апреля США по приказу Трампа нанесли удар по аэродрому Шайрат, используемому правительственной авиацией. Всего было выпущено 59 крылатых ракет. Обстрел был произведен после сообщений сирийской оппозиции о том, что лояльные Асаду силы якобы применили химическое оружие в провинции Идлиб. Жертвами атаки стали десятки людей. Дамаск свою причастность к инциденту отвергает.