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19:40, 15 июля 2026Наука и техника

Раскрыты фатальные ошибки при зарядке iPhone

BGR: iPhone может сломаться при использовании некачественных зарядных аксессуаров
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: PIMPAN / Shutterstock / Fotodom

Во время зарядки iPhone смартфон не стоит подвергать повышенной нагрузке, чтобы не допустить перегрева. Об этом сообщает издание BGR.

Журналисты медиа раскрыли самые главные ошибки при зарядке смартфонов Apple. В первую очередь они указали на опасность повышенного нагрева — в этой связи специалисты посоветовали не заряжать телефон на жаре. Второй фатальной ошибкой назвали использование неоригинальных или некачественных зарядных аксессуаров. Желательно, чтобы зарядка имела сертификат MFi (Made for iPhone) или была выпущена авторитетным производителем. В противном случае, по словам авторов, смартфон может сломаться.

Также в заметке говорится, что желательно не нагружать телефон задачами во время зарядки. Они объяснили, что в процессе зарядки аппарат греется, а запущенная игра или ресурсоемкое приложение еще больше повышает температуру устройства.

В заключение специалисты BGR рассказали о правиле, которое применительно конкретно к iPhone. Они посоветовали включить оптимизированную зарядку. В этом режиме смартфон анализирует и запоминает пользовательские привычки и полностью заряжает устройство тогда, когда оно может больше всего пригодиться владельцу.

Ранее авторы издания CNet заявили, что смартфон во время зарядки нужно защитить от перегрева. Специалисты назвали высокую температуру главным фактором, негативно влияющим на ресурс аккумулятора.

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