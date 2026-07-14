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02:02, 14 июля 2026Наука и техника

Перечислены безопасные способы зарядки смартфона

CNet: Перегрев и беспроводную зарядку назвали главными «врагами» батареи смартфона
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

Смартфон важно защитить от перегрева, чтобы продлить срок службы его аккумулятора. Об этом сообщает издание CNet.

По словам авторов медиа, батарея является компонентом телефона, который напрямую влияет на опыт использования гаджета. Специалисты перечислили безопасные способы зарядки смартфона, чтобы продлить жизнь аккумулятора. В первую очередь они назвали высокую температуру главным врагом батареи и призвали заряжать смартфон в прохладном месте.

По той же причине владельцам телефонов посоветовали не класть устройство под подушку и не оставлять под одеялом во время зарядки. Также журналисты рекомендовали отказаться от беспроводных зарядных устройств, так как они способствуют выделению тепла.

В материале говорится, что батарея смартфона прослужит дольше, если использовать зарядный комплект от проверенного бренда. «Нет необходимости постоянно держать уровень заряда в пределах от 20 до 80 процентов, как советуют многие, но просто избегайте крайностей», — подытожили авторы.

В начале июля журналисты портала How-To Geek заявили, что беспроводные зарядки больше расходуют энергию, чем проводные устройства. Также они отметили, что подобные девайсы потребляют электричество даже в режиме ожидания.

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