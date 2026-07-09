Назван неожиданный изъян беспроводной зарядки

How-To Geek: Беспроводные зарядки для смартфонов обвинили в потерях энергии

Беспроводные зарядные станции считаются менее энергоэффективными, чем проводные. Об этом сообщает издание How-To Geek.

Специалисты портала сравнили классические проводные и беспроводные зарядки для смартфонов и прочих гаджетов. В ходе исследования они назвали неожиданный изъян беспроводных аксессуаров — оказалось, что они больше расходуют энергию, чем проводные устройства.

Авторы объяснили, что беспроводные зарядки менее эффективны из-за «базовых законов физики». Технология индукционной зарядки основана на преобразовании переменного тока (AC) в постоянный (DC). Этот процесс приводит к многочисленным потерям электроэнергии — в том числе поэтому при беспроводном способе зарядки смартфоны и прочие гаджеты сильнее нагреваются.

Также беспроводное зарядное устройство потребляет энергию даже в состоянии ожидания — около 0,2 ватта. Коэффициент полезного действия (КПД) при передаче беспроводной энергии оценили в 60-75 процентов. Для сравнения: КПД проводной зарядки составляет 80-88 процентов.

В начале июля авторы How-To Geek перечислили самые часто подделываемые аксессуары для смартфона. К ним отнесли зарядные адаптеры, беспроводные наушники и чехлы.