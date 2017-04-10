Пушков посоветовал Трампу трижды подумать перед введением санкций против России

Президент США Дональд Трамп должен «трижды подумать» перед введением новых антироссийских ограничительных мер. Об этом член Совета Федерации Алексей Пушков написал у себя в Twitter.

«Трампу надо трижды подумать, прежде чем вводить новые санкции против России. Он заслужит аплодисменты [сенатора Джона] Маккейна, но взорвет последний шанс на диалог», — говорится в записи.

В другой публикации Пушков заявлял, что выводы США о причастности руководства Сирии к химатаке в Идлибе являются блефом.

Материалы по теме Сирия: война миров или будущее сегодня Контуры завтрашнего миропорядка и промежуточный итог ближневосточного конфликта

9 апреля постпред США при ООН Никки Хейли рассказала, что Трамп обсуждает с членами своей администрации введение новых санкций против России и Ирана за поддержку Сирии.

В тот же день сенатор Джон Маккейн заявил, что администрация Трампа частично виновата в применении химоружия в сирийской провинции.

В ночь на 7 апреля США по приказу Трампа нанесли удар по аэродрому Шайрат, используемому правительственной авиацией. Всего было выпущено 59 крылатых ракет. Обстрел был произведен после сообщений сирийской оппозиции о том, что лояльные Асаду силы якобы применили химическое оружие в провинции Идлиб. Жертвами атаки стали десятки людей. Дамаск свою причастность к инциденту отвергает.