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Тиллерсон назвал приоритеты США в Сирии

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Рекс Тиллерсон
Рекс Тиллерсон

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что приоритетом для Вашингтона в Сирии остается борьба с международной террористической организацией «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Такое мнение он высказал в субботу, 8 апреля, в интервью CBS News.

По его словам, сначала необходимо ликвидировать экстремистскую группировку, а потом «иметь дело с режимом президента Сирии Башара Асада». «Как только угроза ИГ уменьшится или будет устранена, я думаю, мы сможем обратить непосредственное внимание на стабилизацию ситуации в стране», — отметил Тиллерсон.

Госсекретарь добавил, что Вашингтон по-прежнему надеется на прекращение гражданской войны в Сирии. По его мнению, для этого необходимо привлечь противоборствующие стороны к переговорам. «Мы надеемся, что Россия решит сыграть конструктивную роль в поддержке режима прекращения огня в Сирии путем проведения переговоров в Астане и в Женеве», — добавил Тиллерсон.

В ночь на 7 апреля США по приказу президента Дональда Трампа нанесли удар крылатыми ракетами по аэродрому Шайрат, который используется правительственными силами Сирии. Обстрел начался после сообщений сирийской оппозиции о якобы применении лояльными Асаду силами химоружия в провинции Идлиб, в результате которого погибли 80 человек. Дамаск опроверг свою причастность к инциденту.

5 апреля Трамп пообещал, что США вместе со своими союзниками уничтожат ИГ и тем самым защитят цивилизацию. По словам американского лидера, он «очень упорно работает» над тем, чтобы принести мир на Ближний Восток.

Администрация Трампа до инцидента в Идлибе нейтрально относилась к Башару Асаду, заявляя, что будущее сирийского лидера зависит от народа Арабской Республики.

Противостояние Асада и мятежников, добивающихся его свержения, длится с 2011 года. Конфликт перерос в полномасштабную гражданскую войну, в ходе которой окрепли террористические организации, в том числе запрещенная в России экстремистская группировка «Исламское государство». Международная коалиция во главе с Соединенными Штатами с 2014 года проводит в Сирии операцию против ИГ. ВКС России начали наносить удары по боевикам в этой стране с осени 2015-го.

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