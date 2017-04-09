МИД России прокомментировал отмену визита Бориса Джонсона

Отмена визита в Москву министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона объясняется «фундаментальным непониманием либо незнанием происходящего в Сирии, усилий России по урегулированию этого кризиса». Об этом говорится в комментарии российского внешнеполитического ведомства, опубликованном на официальном сайте в воскресенье, 9 апреля.

«Судя по заявлениям Б. Джонсона, в настоящее время у него иные приоритеты, а именно обсуждение с партнерами по "семерке" ситуации в Сирии и "российской поддержки режима Б. Асада"», — отмечается в сообщении МИД России.

В ходе визита планировалось обсудить состояние российско-британских отношений, «по сути загнанных британской стороной в тупик», указано в пресс-релизе.

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«Решение об отмене поездки Джонсона в Москву лишний раз подтверждает сомнения в наличии добавленной стоимости от разговора с британцами, которые по большинству актуальных проблем современности не имеют собственной позиции и реального влияния на ход международных дел, оставаясь "в тени" своих стратегических партнеров. Не считаем, что диалог с Лондоном нам нужен больше, чем ему самому», — полагают в российском ведомстве

8 апреля на сайте внешнеполитического ведомства Соединенного королевства было опубликовано сообщение, в котором говорится, что Джонсон не поедет 10 апреля в российскую столицу из-за «в корне изменившейся ситуации в Сирии». Министр подчеркивал, что для него приоритетными сейчас являются контакты с США и другими партнерами в преддверии встречи «Большой семерки».

В начале марта Форин-офис анонсировал визит Джонсона в Москву в конце месяца. Однако позднее британские СМИ сообщили о его переносе из-за желания главы МИД участвовать во встрече министров иностранных дел стран-членов НАТО, которая была перенесена с 5-6 апреля на 31 марта из-за занятости главы Госдепа Рекса Тиллерсона.