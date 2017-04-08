Глава британского МИД объяснил отмену визита в Москву ситуацией в Сирии

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон отменил запланированный на 10 апреля визит в Москву. В заявлении, опубликованном в субботу, 8 апреля, на сайте внешнеполитического ведомства Соединенного королевства, говорится, что это сделано из-за «в корне изменившейся ситуации в Сирии».

«Мой приоритет сейчас — продолжить контакты с США и другими [партнерами] до встречи G7 10-11 апреля, чтобы наладить координированную международную поддержку прекращения огня [в Сирии] и активизировать политический процесс», — приводится заявление Джонсона.

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Глава британского МИД также сообщил, что обсудил эти планы с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. Последний посетит Москву, как и планировалось, после встречи «Большой семерки». «Он сможет передать это четкое и скоординированное послание русским», — отметил дипломат, выразив сожаление, что Москва продолжает оказывать поддержку режиму сирийского лидера Башара Асада «даже после применения химоружия в отношении мирных жителей» (в Дамаске данные обвинения отвергают).

Изначально планировалось, что Джонсон посетит Москву в конце марта. Его визит анонсировал Форин-офис. Официально дата поездки не называлась, однако позднее британские СМИ сообщили о его переносе. Причиной стало желание министра принять участие во встрече глав внешнеполитических ведомств стран-членов НАТО, которая была перенесена с 5-6 апреля на 31 марта из-за занятости Тиллерсона.

27 марта, комментируя эту информацию, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Великобритания продемонстрировала «ноу-хау в дипломатии». «Какие же они интересные: о визите в Москве никто не объявлял, а отменить не забыли», — отмечала она.

Позднее в тот же день министры иностранных дел России и Великобритании провели телефонную беседу по инициативе британской стороны. Подробности разговора не раскрывались.