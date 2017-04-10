Полиция сообщила о связи стокгольмского террориста с ИГ

Подозреваемый в совершении теракта в Стокгольме 39-летний гражданин Узбекистана Рахмат Акилов действовал по приказу, отданному представителями террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Об этом сообщает Aftonbladet.

«Мы знаем, что он симпатизировал экстремистским группировкам, в том числе ИГ», — заявил начальник Управления полиции Швеции Йонас Хайзинг.

По его словам, в грузовике, которым управлял Акилов, были обнаружены различные химические, горючие и поражающие элементы, которые могли быть использованы для изготовления взрывного устройства.

Материалы по теме Стокгольм под ударом Грузовик протаранил толпу на главной пешеходной улице города

Представитель полиции также сообщил, что в ходе обыска, проведенного в одной из квартир на севере Стокгольма, где прятался Акилов, были получены около 70 «цифровых доказательств», свидетельствующих против подозреваемого.

В 2014-м Акилов подал прошение об убежище в Швеции. В декабре прошлого года ему было отказано и предписано покинуть территорию королевства в течение четырех недель. Однако Акилов скрылся и был объявлен в розыск для принудительной депортации.

7 апреля на Дроттнинггатан — главной пешеходной улице Стокгольма — грузовик врезался в толпу. Машина остановилась после того, как въехала в витрину одного из магазинов. В результате наезда погибли четыре человека: двое подданных Швеции, один Великобритании и бельгиец. 15 человек получили ранения и травмы.