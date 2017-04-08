СМИ узнали об обнаружении взрывчатки в наехавшем на людей в Стокгольме грузовике

Внутри грузовика, водитель которого накануне наехал на людей в центре Стокгольма, найдена сумка со взрывчаткой. Об этом в субботу, 8 апреля, сообщает местный телеканал SVT со ссылкой на источники в полиции.

В то же время официально в правоохранительных органах отказались подтвердить или опровергнуть эту информацию, отмечает Reuters.

Агентство также сообщает, что в представитель полиции шведской столицы Ларс Бистром (Lars Bystrom) заявил, что человек, задержанный 7 апреля по подозрению в причастности к инциденту, вероятно является водителем грузовика.

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Мужчина, о котором идет речь, был взят под стражу в северном пригороде Стокгольма. Сообщалось, что при себе у него был узбекский паспорт. По данным СМИ, 39-летний подозреваемый работает в строительной отрасли, у него четверо детей. Позднее появилась информация о задержании второго подозреваемого в причастности к теракту.

Днем 7 апреля на Дроттнинггатан — главной пешеходной улице Стокгольма — грузовик врезался в толпу. Машина остановилась после того, как въехала в витрину одного из магазинов. По последним данным, погибли четыре человека, еще 15 получили травмы. Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен заявил, что инцидент имеет все признаки теракта.