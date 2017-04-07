Полиция уточнила число погибших и раненых при теракте в Стокгольме

В результате теракта в Стокгольме, по последним данным, погибли четыре человека и 15 получили травмы. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на шведскую полицию.

Ранее предварительно сообщалось о гибели от трех до пяти человек.

Материалы по теме Стокгольм под ударом Грузовик протаранил толпу на главной пешеходной улице города

Задержан один подозреваемый, он, по сведениям источников, уже признал свою ответственность за содеянное. Он получил легкие травмы.

В пятницу, 7 апреля, на Дроттнинггатан — главной пешеходной улице Стокгольма — грузовик протаранил толпу. Машина остановилась после того, как въехала в витрину одного из магазинов.

Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен заявил, что инцидент имеет все признаки террористической атаки. Кроме того, в компании Spendrups заявили, что при совершении нападения использовался их автомобиль — клиент вызвал машину, дождался ее и, когда водитель покинул кабину, забрался внутрь и уехал.

В столице были усилены меры безопасности. Под усиленную охрану взято здание парламента. Власти обратились к жителям близлежащих домов с призывом не покидать квартиры.