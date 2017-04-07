Под усиленную охрану взято здание парламента Швеции

В связи с предполагаемым терактом, произошедшим на центральной улице Стокгольма, в шведской столице усилены меры безопасности. Об этом сообщает Expressen.

Под усиленную охрану взято здание парламента королевства. Также власти сообщили о приостановке движения по всем линиям метрополитена Стокгольма. Наряды полиции патрулируют помещение вокзала.

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Центральная часть города оцеплена сотрудниками спецподразделений. Власти обратились к жителям близлежащих домов с призывом не покидать квартиры.

7 апреля на Дроттнинггатан — главной пешеходной улице шведской столицы грузовик протаранил толпу. Машина остановилась после того, как въехала в витрину одного из магазинов. По предварительным данным, погибли от трех до пяти человек, сообщается о нескольких раненых. Власти страны не исключают версию теракта.