Под усиленную охрану взято здание парламента Швеции

В связи с предполагаемым терактом, произошедшим на центральной улице Стокгольма, в шведской столице усилены меры безопасности. Об этом сообщает Expressen.
Под усиленную охрану взято здание парламента королевства. Также власти сообщили о приостановке движения по всем линиям метрополитена Стокгольма. Наряды полиции патрулируют помещение вокзала.
Центральная часть города оцеплена сотрудниками спецподразделений. Власти обратились к жителям близлежащих домов с призывом не покидать квартиры.
7 апреля на Дроттнинггатан — главной пешеходной улице шведской столицы грузовик протаранил толпу. Машина остановилась после того, как въехала в витрину одного из магазинов. По предварительным данным, погибли от трех до пяти человек, сообщается о нескольких раненых. Власти страны не исключают версию теракта.