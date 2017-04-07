Жертвами наезда грузовика в центре Стокгольма стали три человека

При наезде грузовика на пешеходов в центре Стокгольма в пятницу, 7 апреля, погибли три человека. Об этом со ссылкой на Радио Швеции сообщает РИА Новости.

По словам очевидца, грузовик на большой скорости врезался в людей, гулявших по Дроттнинггатан — главной пешеходной улице шведской столицы. Машина остановилась после того, как въехала в витрину одного из магазинов. Кто находился за рулем, не уточняется.

Газета Aftonbladet ранее сообщила, что есть пострадавшие. На месте инцидента работают полицейские, спасатели и медики. Людей эвакуируют из центра города.

В полиции не исключают, что произошедшее могло быть терактом, передает Reuters.