В Стокгольме грузовик въехал в толпу прохожих

В столице Швеции Стокгольме грузовик въехал в толпу прохожих. Об этом сообщает в пятницу, 7 апреля, Aftonbladet.

Издание со ссылкой на полицейские источники утверждает, что в результате произошедшего есть раненые. Очевидцы сообщили о нескольких возможных погибших.

По предварительным данным, жертвами наезда стали три человека.

Кроме того, некоторые из очевидцев заявили, что видели человека с оружием. Представители спецслужб не исключили, что происшествие может быть терактом.

Как сообщает Reuters, на место стягиваются подразделения полиции, спасатели и кареты скорой помощи.

22 марта в Лондоне произошел теракт. Уроженец юго-востока Англии Эдриан Рассел Аджао, сменивший имя на Халид Масуд, находясь за рулем автомобиля, направил его на пешеходов на Вестминстерском мосту, сбил несколько человек и доехал до здания парламента. Там машину остановил полицейский. Преступник зарезал его ножом, после чего был застрелен другим стражем порядка. Погибли пять человек.