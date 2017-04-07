Число жертв теракта в Лондоне увеличилось до пяти человек

В одной из лондонских клиник скончалась 31-летняя Андрес Кристи, пострадавшая во время теракта на Вестминстерском мосту в британской столице. Об этом сообщает BFMTV.

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По данным телеканала, решение о ее отключении от аппаратов поддержания жизнедеятельности было принято родственниками.

Кристи была сбита машиной, которой управлял террорист, и упала в Темзу.

Атака в Лондоне была совершена 22 марта. Уроженец юго-востока Англии Эдриан Рассел Аджао, сменивший имя на Халид Масуд, находясь за рулем автомобиля, направил его на пешеходов на Вестминстерском мосту, сбил несколько человек и доехал до здания парламента. Там машину остановил полицейский. Преступник зарезал его ножом, после чего был застрелен другим стражем порядка.