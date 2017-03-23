Опубликовано видео атаки на Вестминстерском мосту в Лондоне

Видео: bfmtv.com

Момент наезда автомобиля на пешеходов на Вестминстерском мосту в Лондоне зафиксировали камеры наблюдения. Видео публикует BFMTV. Машина преступников двигается на высокой скорости, маневрируя между другими автомобилями, после чего сворачивает с проезжей части и сбивает несколько человек. Один из прохожих падает в Темзу.

22 марта около 14:40 по местному времени (17:40 мск) в Лондоне автомобиль, следовавший по Вестминстерскому мосту, выехал на тротуар, сбил несколько человек и доехал до здания парламента. Там преступник был остановлен полицией. Одного из патрульных злоумышленник ударил ножом, но был застрелен другим стражем порядка. Ни одна из экстремистских группировок пока не взяла на себя ответственность за теракт. В результате нападения погибли четыре человека.