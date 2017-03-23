Названо имя лондонского террориста

Теракт в Лондоне совершил человек по имени Халид Масуд. Об этом в своем Twitter сообщило Breaking News Feed со ссылкой на данные местной полиции.

— Breaking News Feed (@pzf) 23 марта 2017, 15:30

Агентство Reuters уточняет, что Масуду было 52 года, он родился в графстве Кент.

«Масуд не был фигурантом каких-либо текущих расследований, и не было никаких предварительных сведений о его намерении совершить террористический акт», — говорится в заявлении правоохранительных органов.

При этом в полиции подчеркнули, что террорист попадал в поле зрения стражей порядка и имеет ряд судимостей, в том числе за нанесение тяжких телесных повреждений и нарушение общественного порядка.

22 марта около 14:40 по местному времени (17:40 мск) в Лондоне автомобиль, следовавший по Вестминстерскому мосту, выехал на тротуар, сбил несколько человек и доехал до здания парламента. Там преступник был остановлен полицией. Одного из патрульных злоумышленник ударил ножом, но был застрелен другим стражем порядка. В результате нападения погибли четыре человека.