Британская полиция арестовала семь человек в связи с атакой у парламента

Британская полиция провела рейды в Лондоне и Бирмингеме в связи с нападением на парламент страны. Об этом сообщает Reuters.

Арестованы семь человек, их имена и этническая принадлежность не разглашаются. При этом заместитель главы Скотленд-Ярда Марк Раули заявил, что у преступника не было сообщников.

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«На данный момент мы полагаем, что нападавший действовал в одиночку, вдохновляясь актами международного терроризма, — отметил Раули. — Мы не располагаем какой-либо информацией о возможных дальнейших угрозах».

Полицейский также сообщил последние данные о жертвах и раненых. По словам Раули, погибли четыре человека (ранее сообщалось о пяти): двое прохожих на мосту (женщина и мужчина), полицейский, получивший удар ножом, и сам террорист. Его уже опознали, но личные данные пока не разглашаются.

22 марта около 14:40 по местному времени (17:40 мск) в Лондоне автомобиль, следовавший по Вестминстерскому мосту, съехал на тротуар, сбил там несколько человек и доехал до здания парламента. Там преступник был остановлен полицией. Одного из стражей порядка он ударил ножом, но его застрелил другой правоохранитель. Ни одна из группировок пока не взяла на себя ответственность за теракт.