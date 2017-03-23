Исполнителя атаки в Лондоне заподозрили в связях с международным терроризмом

Исполнитель атаки возле здания британского парламента в Лондоне мог быть связан с международным терроризмом. Об этом в четверг, 23 марта, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу антитеррористического подразделения Скотланд-Ярда Марка Роули.

По его словам, террориста удалось остановить возле входа в парламент. «Атаковавший был движим идеями международного терроризма, однако делать окончательные выводы еще рано», — сообщил он.

Роули подтвердил, что нападавший был застрелен, но отказался раскрыть его личность. «Расследование продолжается, так что на данном этапе раскрывать личность его, говорить о возможных сообщниках неуместно», — подчеркнул он, добавив, что в настоящее время полиция устанавливает связи преступника с возможными сообщниками.

Также глава подразделения Скотланд-Ярда уточнил, что число погибших увеличилось до пяти, раненых — до 40 человек. Ранее сообщалось о четырех погибших и порядка 20 пострадавших.

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Ранее 22 марта сообщалось, что СМИ выяснили имя подозреваемого в нападении, однако позднее стало известно, что эта информация, вероятнее всего, ошибочна.

22 марта около 14:40 по местному времени (17:40 мск) в Лондоне автомобиль, следовавший по Вестминстерскому мосту, съехал на тротуар, где сбил несколько человек, а затем доехала до здания парламента. Там преступник был остановлен полицией. Одного из стражей порядка он ударил ножом, от полученных ран тот позднее умер. Предполагаемого террориста застрелил другой правоохранитель. Полиция расценивает случившееся как теракт. Ни одна из радикальных организаций пока не взяла на себя ответственность за него.