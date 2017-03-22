Стали известны детали теракта у британского парламента

Автомобиль наехал на пять человек на Вестминстерском мосту в Лондоне рядом с британским парламентом, сообщают очевидцы. Об этом пишет BBC News.

Предположительно, машина доехала до здания дворца, где ее остановил полицейский. Находящийся в авто человек нанес стражу порядка ножевое ранение, после чего был застрелен другим сотрудником полиции, передает РИА Новости со ссылкой на британские СМИ.

Сколько всего было нападавших, точно пока не известно.

По данным Reuters, пострадало более десяти человек. Ранее сообщалось, что они получили огнестрельные ранения, однако сейчас информация официально не подтверждается.

Премьер-министр Тереза Мэй находится в безопасности. Скотленд-Ярд рассматривает произошедшее как теракт.

