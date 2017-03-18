Секретная служба США 16 минут гонялась за нарушителем у Белого дома

Секретная служба США не могла поймать нарушителя, проникшего на территорию Белого дома, в течение 16 минут. Об этом сообщает журнал Politico.

Инцидент произошел 10 марта, однако известно о нем стало только сейчас.

Мужчина проник на территорию резиденции через забор. Это было примерно в 23:22 по местному времени. Лишь в 23:38 нарушителя удалось задержать и идентифицировать. Его зовут Джонатан Трен (Jonathan Tran). Отмечается, что он нарушил запрет без конкретной цели. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

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«Сотрудники и сотрудницы Секретной службы очень разочарованы и злы в связи с событиями, произошедшими 10 марта», — отмечается в сообщении.

По поводу случившегося опрошены более 50 человек. Сотрудники службы просматривают видеозаписи и изучают радиопереговоры, чтобы выяснить, как такое стало возможным. Отмечается, что еще до окончания следствия будут приняты меры для ликвидации пробелов в соблюдении безопасности.

16 марта стало известно, что сотрудники Секретной службы США, охранявшие восьмилетнего внука президента Дональда Трампа, сделали селфи со спящим ребенком. Мальчик проснулся в момент съемки. В отношении агентов начато расследование.