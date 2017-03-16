Агенты Секретной службы США сделали селфи со спящим внуком Трампа

Агенты Секретной службы США, охранявшие восьмилетнего внука президента страны Дональда Трампа, сделали селфи с мальчиком, пока он спал. Об этом в четверг, 16 марта, сообщает издание Mother Jones со ссылкой на собственный источник.

По его информации, в прошлые выходные два охранника сопровождали восьмилетнего ребенка в поездке из округа Уэстчерстер в штате Нью-Йорк, где семья Трампа владеет поместьем, на Манхэттен. В автомобиле внук президента заснул, а агенты решили сфотографироваться с ним. В этот момент мальчик проснулся и испугался.

Он рассказал о произошедшем матери, которая, в свою очередь, передала информацию мужу, Дональду Трампу-младшему. Тот обратился к руководству Секретной службы. В отношении охранников начато расследование.

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Представитель службы сообщил изданию, что федеральное агентство осведомлено о произошедшем. «Наш отдел профессиональной ответственности тщательно проанализирует дело», — заявил он, призвав не спешить с выводами.

В настоящее время Секретная служба также изучает инцидент, произошедший 11 марта. Тогда неизвестный мужчина с рюкзаком пытался проникнуть в Белый дом в то время, когда президент США был в здании. Его задержали уже на входе в резиденцию.

Секретная служба США — федеральное агентство, подчиненное министерству внутренней безопасности. Она была создана президентом Авраамом Линкольном в 1865 году. В основные задачи службы входит предотвращение подделки денег и ценных документов, охрана президента и других высокопоставленных чиновников.