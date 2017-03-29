Около Капитолия в Вашингтоне водитель грузовика попытался наехать на полицейских

Стрельба произошла около Капитолия в столице США Вашингтоне. Об этом в среду, 29 марта, сообщает Associated Press.

По его информации, грузовик врезался в патрульную машину. После этого один из полицейских открыл огонь, никто не пострадал. Водитель машины был задержан. Предположительно, за рулем находилась женщина.

По информации Reuters, после ДТП водитель пытался наехать на стражей порядка.

Капитолий — место, где находится Конгресс Соединенных Штатов. В настоящее время улицы вокруг него перекрыты.

22 марта 52-летний Халид Масуд совершил наезд на людей на Вестминстерском мосту в Лондоне. Около здания парламента машину остановил полицейский. Террорист заколол его ножом и был убит другим стражем порядка. Жертвами теракта стали четыре человека, несколько десятков получили ранения. Ответственность за случившееся взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). При этом британские полицейские не нашли никаких доказательств связи исполнителя теракта с террористическими объединениями.