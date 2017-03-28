Жена и мать осудили действия лондонского террориста

Мать и супруга британского террориста Халида Масуда, устроившего теракт в Лондоне, осудили его действия. Об этом сообщает The Sun.

«Я опечалена и шокирована тем, что совершил Халид (...). Я выражаю соболезнования семьям жертв и желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — приводит издание слова жены Масуда — Рохи Хидары.

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Газета The Telegraph опубликовала короткое заявление матери террориста Джанет Айяо. «Я нахожусь в оцепенении из-за действий моего сына, которые привели к гибели и ранениям невинных людей (...). С того момента, как я узнала, что в этом виновен мой сын, я пролила много слез, оплакивая людей, пострадавших в этом ужасном инциденте», — сообщила она, отметив, что не разделяет убеждения своего сына.

22 марта 52-летний Халид Масуд на автомобиле сбил людей на Вестминстерском мосту и доехал до здания парламента. Там машину остановил полицейский. Террорист заколол его ножом и был убит другим стражем порядка. Жертвами теракта стали четыре человека, несколько десятков получили ранения. Ответственность за случившееся взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). При этом британские полицейские не нашли никаких доказательств связи исполнителя теракта с террористическими объединениями.

